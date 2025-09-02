Više o THAT

THAT Logotip

THAT Cijena (THAT)

Neuvršten

1 THAT u USD cijena uživo:

$0.00142951
$0.00142951
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena THAT (THAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:00 (UTC+8)

THAT (THAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00142932
$ 0.00142932
24-satna najniža cijena
$ 0.00145963
$ 0.00145963
24-satna najviša cijena

$ 0.00142932
$ 0.00142932

$ 0.00145963
$ 0.00145963

$ 0.00146306
$ 0.00146306

$ 0.00087215
$ 0.00087215

-0.03%

-1.95%

-0.14%

-0.14%

THAT (THAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00142951. Tijekom protekla 24 sata, THATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00142932 i najviše cijene $ 0.00145963, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THAT je $ 0.00146306, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00087215.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THAT se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THAT (THAT)

$ 1.12M
$ 1.12M

--
--

$ 4.72M
$ 4.72M

781.80M
781.80M

3,300,000,000.0
3,300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THAT je $ 1.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THAT je 781.80M, s ukupnom količinom od 3300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.72M.

THAT (THAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz THAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz THAT u USD iznosila je $ +0.0000638321.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz THAT u USD iznosila je $ +0.0001092527.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz THAT u USD iznosila je $ +0.0002368247182998455.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.95%
30 dana$ +0.0000638321+4.47%
60 dana$ +0.0001092527+7.64%
90 dana$ +0.0002368247182998455+19.86%

Što je THAT (THAT)

THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments.

THAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THAT (THAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THAT (THAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THAT.

Provjerite THAT predviđanje cijene sada!

THAT u lokalnim valutama

THAT (THAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THAT (THAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THAT (THAT)

Koliko THAT (THAT) vrijedi danas?
Cijena THAT uživo u USD je 0.00142951 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THAT u USD?
Trenutačna cijena THAT u USD je $ 0.00142951. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THAT?
Tržišna kapitalizacija za THAT je $ 1.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THAT?
Količina u optjecaju za THAT je 781.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THAT?
THAT je postigao ATH cijenu od 0.00146306 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THAT?
THAT je vidio ATL cijenu od 0.00087215 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THAT?
24-satni obujam trgovanja za THAT je -- USD.
Hoće li THAT još narasti ove godine?
THAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:00 (UTC+8)

