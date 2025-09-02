THAT (THAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00142932 $ 0.00142932 $ 0.00142932 24-satna najniža cijena $ 0.00145963 $ 0.00145963 $ 0.00145963 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00142932$ 0.00142932 $ 0.00142932 24-satna najviša cijena $ 0.00145963$ 0.00145963 $ 0.00145963 Najviša cijena ikada $ 0.00146306$ 0.00146306 $ 0.00146306 Najniža cijena $ 0.00087215$ 0.00087215 $ 0.00087215 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -1.95% Promjena cijene (7D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.14%

THAT (THAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00142951. Tijekom protekla 24 sata, THATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00142932 i najviše cijene $ 0.00145963, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THAT je $ 0.00146306, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00087215.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THAT se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THAT (THAT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Količina u optjecaju 781.80M 781.80M 781.80M Ukupna količina 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0 3,300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THAT je $ 1.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THAT je 781.80M, s ukupnom količinom od 3300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.72M.