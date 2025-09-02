Tether (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999948 $ 0.999948 $ 0.999948 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999948$ 0.999948 $ 0.999948 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Najniža cijena $ 0.572521$ 0.572521 $ 0.572521 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Tether (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999948 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.572521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tether (USDT)

Tržišna kapitalizacija $ 168.06B$ 168.06B $ 168.06B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 168.06B$ 168.06B $ 168.06B Količina u optjecaju 168.03B 168.03B 168.03B Ukupna količina 168,027,874,497.4797 168,027,874,497.4797 168,027,874,497.4797

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether je $ 168.06B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 168.03B, s ukupnom količinom od 168027874497.4797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.06B.