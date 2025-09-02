Više o USDT

Tether Logotip

Tether Cijena (USDT)

Neuvršten

1 USDT u USD cijena uživo:

$1
$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tether (USDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:49:33 (UTC+8)

Tether (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999948
$ 0.999948
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.999948
$ 0.999948

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.32
$ 1.32

$ 0.572521
$ 0.572521

+0.01%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Tether (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999948 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.572521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tether (USDT)

$ 168.06B
$ 168.06B

--
--

$ 168.06B
$ 168.06B

168.03B
168.03B

168,027,874,497.4797
168,027,874,497.4797

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether je $ 168.06B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 168.03B, s ukupnom količinom od 168027874497.4797. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.06B.

Tether (USDT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tether u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tether u USD iznosila je $ +0.0003488000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tether u USD iznosila je $ -0.0000733000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tether u USD iznosila je $ -0.000428692681789.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ +0.0003488000+0.03%
60 dana$ -0.0000733000-0.00%
90 dana$ -0.000428692681789-0.04%

Što je Tether (USDT)

Tether (USDT) is a cryptocurrency with a value meant to mirror the value of the U.S. dollar. The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital dollars. Coins that serve this purpose of being a stable dollar substitute are called “stable coins.” Tether is the most popular stable coin and even acts as a dollar replacement on many popular exchanges! According to their site, Tether converts cash into digital currency, to anchor or “tether” the value of the coin to the price of national currencies like the US dollar, the Euro, and the Yen. Like other cryptos it uses blockchain. Unlike other cryptos, it is [according to the official Tether site] “100% backed by USD” (USD is held in reserve). The primary use of Tether is that it offers some stability to the otherwise volatile crypto space and offers liquidity to exchanges who can’t deal in dollars and with banks (for example to the sometimes controversial but leading exchange Bitfinex). The digital coins are issued by a company called Tether Limited that is governed by the laws of the British Virgin Islands, according to the legal part of its website. It is incorporated in Hong Kong. It has emerged that Jan Ludovicus van der Velde is the CEO of cryptocurrency exchange Bitfinex, which has been accused of being involved in the price manipulation of bitcoin, as well as tether. Many people trading on exchanges, including Bitfinex, will use tether to buy other cryptocurrencies like bitcoin. Tether Limited argues that using this method to buy virtual currencies allows users to move fiat in and out of an exchange more quickly and cheaply. Also, exchanges typically have rocky relationships with banks, and using Tether is a way to circumvent that. USDT is fairly simple to use. Once on exchanges like Poloniex or Bittrex, it can be used to purchase Bitcoin and other cryptocurrencies. It can be easily transferred from an exchange to any Omni Layer enabled wallet. Tether has no transaction fees, although external wallets and exchanges may charge one. In order to convert USDT to USD and vise versa through the Tether.to Platform, users must pay a small fee. Buying and selling Tether for Bitcoin can be done through a variety of exchanges like the ones mentioned previously or through the Tether.to platform, which also allows the conversion between USD to and from your bank account.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Tether Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tether (USDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tether (USDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tether.

Provjerite Tether predviđanje cijene sada!

USDT u lokalnim valutama

Tether (USDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tether (USDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tether (USDT)

Koliko Tether (USDT) vrijedi danas?
Cijena USDT uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDT u USD?
Trenutačna cijena USDT u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tether?
Tržišna kapitalizacija za USDT je $ 168.06B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDT?
Količina u optjecaju za USDT je 168.03B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDT?
USDT je postigao ATH cijenu od 1.32 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDT?
USDT je vidio ATL cijenu od 0.572521 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDT?
24-satni obujam trgovanja za USDT je -- USD.
Hoće li USDT još narasti ove godine?
USDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tether (USDT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.