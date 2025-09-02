Targon (SN4) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 14.03 $ 14.03 $ 14.03 24-satna najniža cijena $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 24-satna najviša cijena $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 Najviša cijena ikada $ 39.23$ 39.23 $ 39.23 Najniža cijena $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -0.18% Promjena cijene (7D) -5.38% Promjena cijene (7D) -5.38%

Targon (SN4) cijena u stvarnom vremenu je $14.65. Tijekom protekla 24 sata, SN4trgovalo je između najniže cijene $ 14.03 i najviše cijene $ 14.72, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN4 je $ 39.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 14.03.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN4 se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -5.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Targon (SN4)

Tržišna kapitalizacija $ 33.71M$ 33.71M $ 33.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.71M$ 33.71M $ 33.71M Količina u optjecaju 2.30M 2.30M 2.30M Ukupna količina 2,300,159.983390669 2,300,159.983390669 2,300,159.983390669

Trenutačna tržišna kapitalizacija Targon je $ 33.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN4 je 2.30M, s ukupnom količinom od 2300159.983390669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.71M.