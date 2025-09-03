Više o SWQUERY

SWquery Cijena (SWQUERY)

Neuvršten

1 SWQUERY u USD cijena uživo:

--
----
+2.40%1D
Grafikon aktualnih cijena SWquery (SWQUERY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:05:26 (UTC+8)

SWquery (SWQUERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112476
$ 0.00112476$ 0.00112476

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+2.45%

+5.81%

+5.81%

SWquery (SWQUERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWQUERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWQUERY je $ 0.00112476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWQUERY se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +2.45% u posljednjih 24 sata i +5.81% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu SWquery (SWQUERY)

$ 18.65K
$ 18.65K$ 18.65K

--
----

$ 19.30K
$ 19.30K$ 19.30K

965.13M
965.13M 965.13M

998,680,185.290856
998,680,185.290856 998,680,185.290856

Trenutačna tržišna kapitalizacija SWquery je $ 18.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWQUERY je 965.13M, s ukupnom količinom od 998680185.290856. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.30K.

SWquery (SWQUERY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SWquery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SWquery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SWquery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SWquery u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.45%
30 dana$ 0+20.96%
60 dana$ 0+27.65%
90 dana$ 0--

Što je SWquery (SWQUERY)

SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.

Resurs SWquery (SWQUERY)

SWquery Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SWquery (SWQUERY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SWquery (SWQUERY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SWquery.

Provjerite SWquery predviđanje cijene sada!

SWQUERY u lokalnim valutama

SWquery (SWQUERY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SWquery (SWQUERY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWQUERY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SWquery (SWQUERY)

Koliko SWquery (SWQUERY) vrijedi danas?
Cijena SWQUERY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWQUERY u USD?
Trenutačna cijena SWQUERY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SWquery?
Tržišna kapitalizacija za SWQUERY je $ 18.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWQUERY?
Količina u optjecaju za SWQUERY je 965.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWQUERY?
SWQUERY je postigao ATH cijenu od 0.00112476 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWQUERY?
SWQUERY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWQUERY?
24-satni obujam trgovanja za SWQUERY je -- USD.
Hoće li SWQUERY još narasti ove godine?
SWQUERY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWQUERY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SWquery (SWQUERY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

