SWquery (SWQUERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00112476$ 0.00112476 $ 0.00112476 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) +2.45% Promjena cijene (7D) +5.81% Promjena cijene (7D) +5.81%

SWquery (SWQUERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWQUERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWQUERY je $ 0.00112476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWQUERY se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +2.45% u posljednjih 24 sata i +5.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SWquery (SWQUERY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Količina u optjecaju 965.13M 965.13M 965.13M Ukupna količina 998,680,185.290856 998,680,185.290856 998,680,185.290856

Trenutačna tržišna kapitalizacija SWquery je $ 18.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWQUERY je 965.13M, s ukupnom količinom od 998680185.290856. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.30K.