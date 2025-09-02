Više o SUPA

Supa Pump Logotip

Supa Pump Cijena (SUPA)

Neuvršten

1 SUPA u USD cijena uživo:

--
----
-4.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Supa Pump (SUPA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:15:08 (UTC+8)

Supa Pump (SUPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-4.49%

+1.76%

+1.76%

Supa Pump (SUPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPA se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -4.49% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Supa Pump (SUPA)

$ 72.59K
$ 72.59K$ 72.59K

--
----

$ 75.43K
$ 75.43K$ 75.43K

961.55M
961.55M 961.55M

999,147,323.245126
999,147,323.245126 999,147,323.245126

Trenutačna tržišna kapitalizacija Supa Pump je $ 72.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPA je 961.55M, s ukupnom količinom od 999147323.245126. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.43K.

Supa Pump (SUPA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Supa Pump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Supa Pump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Supa Pump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Supa Pump u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.49%
30 dana$ 0-10.11%
60 dana$ 0-41.98%
90 dana$ 0--

Što je Supa Pump (SUPA)

The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Supa Pump (SUPA)

Službena web-stranica

Supa Pump Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Supa Pump (SUPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Supa Pump (SUPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Supa Pump.

Provjerite Supa Pump predviđanje cijene sada!

SUPA u lokalnim valutama

Supa Pump (SUPA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Supa Pump (SUPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Supa Pump (SUPA)

Koliko Supa Pump (SUPA) vrijedi danas?
Cijena SUPA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUPA u USD?
Trenutačna cijena SUPA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Supa Pump?
Tržišna kapitalizacija za SUPA je $ 72.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUPA?
Količina u optjecaju za SUPA je 961.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUPA?
SUPA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUPA?
SUPA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUPA?
24-satni obujam trgovanja za SUPA je -- USD.
Hoće li SUPA još narasti ove godine?
SUPA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUPA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.