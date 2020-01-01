Supa Pump (SUPA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Supa Pump (SUPA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Supa Pump (SUPA) Informacije

Službena web stranica:
https://supapump.fun

Supa Pump (SUPA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Supa Pump (SUPA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 71.20K
$ 71.20K$ 71.20K
Ukupna količina:
$ 999.15M
$ 999.15M$ 999.15M
Količina u optjecaju:
$ 961.55M
$ 961.55M$ 961.55M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 73.98K
$ 73.98K$ 73.98K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Supa Pump (SUPA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Supa Pump (SUPA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SUPA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SUPA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SUPA tokena, istražite SUPA cijenu tokena uživo!

SUPA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SUPA? Naša SUPA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.