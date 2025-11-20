SULLY Cijena danas

Trenutačna cijena SULLY (SULLY) danas je $ 0.00019647, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SULLY u USD je $ 0.00019647 po SULLY.

SULLY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 166,969, s količinom u optjecaju od 849.83M SULLY. Tijekom posljednja 24 sata, SULLY trgovao je između $ 0.00018344 (niska) i $ 0.00020256 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00134211, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013573.

U kratkoročnim performansama, SULLY se kretao -0.70% u posljednjem satu i -25.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SULLY (SULLY)

Tržišna kapitalizacija $ 166.97K$ 166.97K $ 166.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 166.97K$ 166.97K $ 166.97K Količina u optjecaju 849.83M 849.83M 849.83M Ukupna količina 849,834,086.502554 849,834,086.502554 849,834,086.502554

Trenutačna tržišna kapitalizacija SULLY je $ 166.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SULLY je 849.83M, s ukupnom količinom od 849834086.502554. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 166.97K.