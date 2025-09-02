Više o SUBY

SUBY Informacije o cijeni

SUBY Bijela knjiga

SUBY Službena web stranica

SUBY Tokenomija

SUBY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SUBY Logotip

SUBY Cijena (SUBY)

Neuvršten

1 SUBY u USD cijena uživo:

$0.0008173
$0.0008173$0.0008173
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SUBY (SUBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:16 (UTC+8)

SUBY (SUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522353
$ 0.00522353$ 0.00522353

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

+2.70%

+6.60%

+6.60%

SUBY (SUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUBY je $ 0.00522353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUBY se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +6.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUBY (SUBY)

$ 817.29K
$ 817.29K$ 817.29K

--
----

$ 817.29K
$ 817.29K$ 817.29K

999.99M
999.99M 999.99M

999,986,119.9148312
999,986,119.9148312 999,986,119.9148312

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUBY je $ 817.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUBY je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986119.9148312. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 817.29K.

SUBY (SUBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUBY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUBY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.70%
30 dana$ 0+18.32%
60 dana$ 0-52.35%
90 dana$ 0--

Što je SUBY (SUBY)

Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

SUBY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUBY (SUBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUBY (SUBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUBY.

Provjerite SUBY predviđanje cijene sada!

SUBY u lokalnim valutama

SUBY (SUBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUBY (SUBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUBY (SUBY)

Koliko SUBY (SUBY) vrijedi danas?
Cijena SUBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUBY u USD?
Trenutačna cijena SUBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUBY?
Tržišna kapitalizacija za SUBY je $ 817.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUBY?
Količina u optjecaju za SUBY je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUBY?
SUBY je postigao ATH cijenu od 0.00522353 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUBY?
SUBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUBY?
24-satni obujam trgovanja za SUBY je -- USD.
Hoće li SUBY još narasti ove godine?
SUBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:16 (UTC+8)

SUBY (SUBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.