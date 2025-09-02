SUBY (SUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00522353
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.54%
Promjena cijene (1D) +2.70%
Promjena cijene (7D) +6.60%

SUBY (SUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUBY je $ 0.00522353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUBY se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +6.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUBY (SUBY)

Informacije o tržištu SUBY (SUBY)

Tržišna kapitalizacija $ 817.29K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 817.29K
Količina u optjecaju 999.99M
Ukupna količina 999,986,119.9148312

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUBY je $ 817.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUBY je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986119.9148312. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 817.29K.