SubVortex (SN7) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.584083 $ 0.584083 $ 0.584083 24-satna najniža cijena $ 0.612568 $ 0.612568 $ 0.612568 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.584083$ 0.584083 $ 0.584083 24-satna najviša cijena $ 0.612568$ 0.612568 $ 0.612568 Najviša cijena ikada $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Najniža cijena $ 0.584083$ 0.584083 $ 0.584083 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) +0.27% Promjena cijene (7D) -15.47% Promjena cijene (7D) -15.47%

SubVortex (SN7) cijena u stvarnom vremenu je $0.606453. Tijekom protekla 24 sata, SN7trgovalo je između najniže cijene $ 0.584083 i najviše cijene $ 0.612568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN7 je $ 1.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.584083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN7 se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.27% u posljednjih 24 sata i -15.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SubVortex (SN7)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Količina u optjecaju 2.42M 2.42M 2.42M Ukupna količina 2,417,663.873358631 2,417,663.873358631 2,417,663.873358631

Trenutačna tržišna kapitalizacija SubVortex je $ 1.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN7 je 2.42M, s ukupnom količinom od 2417663.873358631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.