StakeLayer (STAKELAYER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01489462$ 0.01489462 $ 0.01489462 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) +1.01% Promjena cijene (7D) +1.01%

StakeLayer (STAKELAYER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STAKELAYERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAKELAYER je $ 0.01489462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAKELAYER se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeLayer (STAKELAYER)

Tržišna kapitalizacija $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 191.35K$ 191.35K $ 191.35K Količina u optjecaju 988.06M 988.06M 988.06M Ukupna količina 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeLayer je $ 45.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAKELAYER je 988.06M, s ukupnom količinom od 4170000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 191.35K.