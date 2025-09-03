Stablecomp (SCOMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.100213$ 0.100213 $ 0.100213 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -1.13% Promjena cijene (7D) -1.13%

Stablecomp (SCOMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOMP je $ 0.100213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stablecomp (SCOMP)

Tržišna kapitalizacija $ 37.85K$ 37.85K $ 37.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.40K$ 87.40K $ 87.40K Količina u optjecaju 86.62M 86.62M 86.62M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stablecomp je $ 37.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOMP je 86.62M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.40K.