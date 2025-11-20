Squill Cijena danas

Trenutačna cijena Squill (SQUILL) danas je $ 0.065078, s promjenom od 2.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SQUILL u USD je $ 0.065078 po SQUILL.

Squill trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 230,614, s količinom u optjecaju od 3.54M SQUILL. Tijekom posljednja 24 sata, SQUILL trgovao je između $ 0.061787 (niska) i $ 0.067423 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.523435, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.061787.

U kratkoročnim performansama, SQUILL se kretao -- u posljednjem satu i -23.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Squill (SQUILL)

Tržišna kapitalizacija $ 230.61K$ 230.61K $ 230.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 650.78K$ 650.78K $ 650.78K Količina u optjecaju 3.54M 3.54M 3.54M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squill je $ 230.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQUILL je 3.54M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 650.78K.