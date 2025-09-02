SPUD (SPUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00101743$ 0.00101743 $ 0.00101743 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.53% Promjena cijene (1D) -4.45% Promjena cijene (7D) -20.96% Promjena cijene (7D) -20.96%

SPUD (SPUD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPUD je $ 0.00101743, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPUD se promijenio za +1.53% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -20.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPUD (SPUD)

Tržišna kapitalizacija $ 485.99K$ 485.99K $ 485.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 485.99K$ 485.99K $ 485.99K Količina u optjecaju 914.78M 914.78M 914.78M Ukupna količina 914,784,798.4473575 914,784,798.4473575 914,784,798.4473575

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPUD je $ 485.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUD je 914.78M, s ukupnom količinom od 914784798.4473575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 485.99K.