SPUD Cijena (SPUD)

Neuvršten

$0.00053126
-4.40%1D
Grafikon aktualnih cijena SPUD (SPUD)
SPUD (SPUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.53%

-4.45%

-20.96%

-20.96%

SPUD (SPUD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPUD je $ 0.00101743, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPUD se promijenio za +1.53% u posljednjih sat vremena, -4.45% u posljednjih 24 sata i -20.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPUD (SPUD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPUD je $ 485.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPUD je 914.78M, s ukupnom količinom od 914784798.4473575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 485.99K.

SPUD (SPUD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SPUD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SPUD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SPUD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SPUD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.45%
30 dana$ 0+41.74%
60 dana$ 0+79.25%
90 dana$ 0--

Što je SPUD (SPUD)

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPUD (SPUD)

Koliko SPUD (SPUD) vrijedi danas?
Cijena SPUD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPUD u USD?
Trenutačna cijena SPUD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SPUD?
Tržišna kapitalizacija za SPUD je $ 485.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPUD?
Količina u optjecaju za SPUD je 914.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPUD?
SPUD je postigao ATH cijenu od 0.00101743 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPUD?
SPUD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPUD?
24-satni obujam trgovanja za SPUD je -- USD.
Hoće li SPUD još narasti ove godine?
SPUD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPUD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.