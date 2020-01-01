SPUD (SPUD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SPUD (SPUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SPUD (SPUD) Informacije Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Službena web stranica: https://spudonabstract.com/ Bijela knjiga: https://spudonabstract.com/ Kupi SPUD odmah!

SPUD (SPUD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SPUD (SPUD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 451.74K $ 451.74K $ 451.74K Ukupna količina: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M Količina u optjecaju: $ 914.78M $ 914.78M $ 914.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 451.74K $ 451.74K $ 451.74K Povijesni maksimum: $ 0.00101743 $ 0.00101743 $ 0.00101743 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00049382 $ 0.00049382 $ 0.00049382 Saznajte više o cijeni SPUD (SPUD)

SPUD (SPUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SPUD (SPUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPUD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPUD tokena, istražite SPUD cijenu tokena uživo!

