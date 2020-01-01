SPUD (SPUD) Tokenomika

SPUD (SPUD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SPUD (SPUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

SPUD (SPUD) Informacije

Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.

Službena web stranica:
https://spudonabstract.com/
Bijela knjiga:
https://spudonabstract.com/

SPUD (SPUD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SPUD (SPUD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 451.74K
$ 451.74K$ 451.74K
Ukupna količina:
$ 914.78M
$ 914.78M$ 914.78M
Količina u optjecaju:
$ 914.78M
$ 914.78M$ 914.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 451.74K
$ 451.74K$ 451.74K
Povijesni maksimum:
$ 0.00101743
$ 0.00101743$ 0.00101743
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00049382
$ 0.00049382$ 0.00049382

SPUD (SPUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SPUD (SPUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPUD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPUD tokena, istražite SPUD cijenu tokena uživo!

SPUD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPUD? Naša SPUD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.