Spore (SPORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -25.11% Promjena cijene (7D) -27.28% Promjena cijene (7D) -27.28%

Spore (SPORE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPORE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPORE se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -25.11% u posljednjih 24 sata i -27.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spore (SPORE)

Tržišna kapitalizacija $ 605.75K$ 605.75K $ 605.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 605.75K$ 605.75K $ 605.75K Količina u optjecaju 30,536.85T 30,536.85T 30,536.85T Ukupna količina 3.053684849483383e+16 3.053684849483383e+16 3.053684849483383e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spore je $ 605.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPORE je 30,536.85T, s ukupnom količinom od 3.053684849483383e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 605.75K.