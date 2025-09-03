Spodermen (SPOODY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0088749$ 0.0088749 $ 0.0088749 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.67% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +16.91% Promjena cijene (7D) +16.91%

Spodermen (SPOODY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPOODYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPOODY je $ 0.0088749, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPOODY se promijenio za -1.67% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +16.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spodermen (SPOODY)

Tržišna kapitalizacija $ 132.73K$ 132.73K $ 132.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.73K$ 132.73K $ 132.73K Količina u optjecaju 972.89M 972.89M 972.89M Ukupna količina 972,887,966.792798 972,887,966.792798 972,887,966.792798

