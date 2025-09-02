SparkPoint (SRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02523125$ 0.02523125 $ 0.02523125 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -3.06% Promjena cijene (7D) -19.04% Promjena cijene (7D) -19.04%

SparkPoint (SRK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRK je $ 0.02523125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRK se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -19.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SparkPoint (SRK)

Tržišna kapitalizacija $ 388.93K$ 388.93K $ 388.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 492.93K$ 492.93K $ 492.93K Količina u optjecaju 10.27B 10.27B 10.27B Ukupna količina 13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557

Trenutačna tržišna kapitalizacija SparkPoint je $ 388.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRK je 10.27B, s ukupnom količinom od 13019612245.20557. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 492.93K.