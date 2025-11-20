Sovryn Cijena danas

Trenutačna cijena Sovryn (SOV) danas je $ 0.117028, s promjenom od 1.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOV u USD je $ 0.117028 po SOV.

Sovryn trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,837,210, s količinom u optjecaju od 49.77M SOV. Tijekom posljednja 24 sata, SOV trgovao je između $ 0.116178 (niska) i $ 0.119851 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 43.98, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.087564.

U kratkoročnim performansama, SOV se kretao -0.51% u posljednjem satu i -15.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sovryn (SOV)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sovryn je $ 5.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOV je 49.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.73M.