Source (SOURCE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Source (SOURCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Source (SOURCE) Informacije Source is a comprehensive blockchain technology suite for individuals, enterprises and developers to easily use, integrate and build Web 3.0 applications. Službena web stranica: https://www.sourceprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.sourceprotocol.io/source-chain/introduction Kupi SOURCE odmah!

Source (SOURCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Source (SOURCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 285.77K $ 285.77K $ 285.77K Ukupna količina: $ 585.29M $ 585.29M $ 585.29M Količina u optjecaju: $ 567.95M $ 567.95M $ 567.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 294.50K $ 294.50K $ 294.50K Povijesni maksimum: $ 0.079337 $ 0.079337 $ 0.079337 Povijesni minimum: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Trenutna cijena: $ 0.00050312 $ 0.00050312 $ 0.00050312 Saznajte više o cijeni Source (SOURCE)

Source (SOURCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Source (SOURCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOURCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOURCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOURCE tokena, istražite SOURCE cijenu tokena uživo!

SOURCE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOURCE? Naša SOURCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOURCE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!