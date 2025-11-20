SOLPUMP Cijena danas

Trenutačna cijena SOLPUMP (SOLPUMP) danas je $ 0.01841236, s promjenom od 30.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLPUMP u USD je $ 0.01841236 po SOLPUMP.

SOLPUMP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,691,023, s količinom u optjecaju od 91.54M SOLPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, SOLPUMP trgovao je između $ 0.01331446 (niska) i $ 0.0190644 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02417307, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00712638.

U kratkoročnim performansama, SOLPUMP se kretao +0.21% u posljednjem satu i +6.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SOLPUMP (SOLPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Količina u optjecaju 91.54M 91.54M 91.54M Ukupna količina 185,425,434.465027 185,425,434.465027 185,425,434.465027

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLPUMP je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLPUMP je 91.54M, s ukupnom količinom od 185425434.465027. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.43M.