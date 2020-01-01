Solana Spaces (STORE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solana Spaces (STORE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solana Spaces (STORE) Informacije Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Službena web stranica: https://solanaspaces.com Kupi STORE odmah!

Solana Spaces (STORE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solana Spaces (STORE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M Količina u optjecaju: $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Povijesni maksimum: $ 0.0039126 $ 0.0039126 $ 0.0039126 Povijesni minimum: $ 0.00048754 $ 0.00048754 $ 0.00048754 Trenutna cijena: $ 0.00131463 $ 0.00131463 $ 0.00131463 Saznajte više o cijeni Solana Spaces (STORE)

Solana Spaces (STORE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solana Spaces (STORE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STORE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STORE tokena, istražite STORE cijenu tokena uživo!

STORE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STORE? Naša STORE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STORE predviđanje cijene tokena odmah!

