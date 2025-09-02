Više o STORE

Solana Spaces Logotip

Solana Spaces Cijena (STORE)

Neuvršten

1 STORE u USD cijena uživo:

$0.00083654
$0.00083654$0.00083654
+13.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Solana Spaces (STORE)
Solana Spaces (STORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0039126
$ 0.0039126$ 0.0039126

$ 0
$ 0$ 0

-1.58%

+13.34%

+17.20%

+17.20%

Solana Spaces (STORE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STORE je $ 0.0039126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STORE se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, +13.34% u posljednjih 24 sata i +17.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Spaces (STORE)

$ 817.37K
$ 817.37K$ 817.37K

--
----

$ 817.37K
$ 817.37K$ 817.37K

972.54M
972.54M 972.54M

972,541,887.326437
972,541,887.326437 972,541,887.326437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Spaces je $ 817.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STORE je 972.54M, s ukupnom količinom od 972541887.326437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 817.37K.

Solana Spaces (STORE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solana Spaces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solana Spaces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solana Spaces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solana Spaces u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+13.34%
30 dana$ 0+64.51%
60 dana$ 0+34.78%
90 dana$ 0--

Što je Solana Spaces (STORE)

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Solana Spaces (STORE)

Službena web-stranica

Solana Spaces Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana Spaces (STORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana Spaces (STORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana Spaces.

Provjerite Solana Spaces predviđanje cijene sada!

STORE u lokalnim valutama

Solana Spaces (STORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana Spaces (STORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana Spaces (STORE)

Koliko Solana Spaces (STORE) vrijedi danas?
Cijena STORE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STORE u USD?
Trenutačna cijena STORE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana Spaces?
Tržišna kapitalizacija za STORE je $ 817.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STORE?
Količina u optjecaju za STORE je 972.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STORE?
STORE je postigao ATH cijenu od 0.0039126 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STORE?
STORE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STORE?
24-satni obujam trgovanja za STORE je -- USD.
Hoće li STORE još narasti ove godine?
STORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.