Solana Spaces (STORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0039126$ 0.0039126 $ 0.0039126 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.58% Promjena cijene (1D) +13.34% Promjena cijene (7D) +17.20% Promjena cijene (7D) +17.20%

Solana Spaces (STORE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STORE je $ 0.0039126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STORE se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, +13.34% u posljednjih 24 sata i +17.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Spaces (STORE)

Tržišna kapitalizacija $ 817.37K$ 817.37K $ 817.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 817.37K$ 817.37K $ 817.37K Količina u optjecaju 972.54M 972.54M 972.54M Ukupna količina 972,541,887.326437 972,541,887.326437 972,541,887.326437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Spaces je $ 817.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STORE je 972.54M, s ukupnom količinom od 972541887.326437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 817.37K.