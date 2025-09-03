SOCKS (SOCKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00427611$ 0.00427611 $ 0.00427611 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.62% Promjena cijene (1D) +3.68% Promjena cijene (7D) +6.41% Promjena cijene (7D) +6.41%

SOCKS (SOCKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOCKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOCKS je $ 0.00427611, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOCKS se promijenio za +2.62% u posljednjih sat vremena, +3.68% u posljednjih 24 sata i +6.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOCKS (SOCKS)

Tržišna kapitalizacija $ 48.31K$ 48.31K $ 48.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.31K$ 48.31K $ 48.31K Količina u optjecaju 988.61M 988.61M 988.61M Ukupna količina 988,614,429.059033 988,614,429.059033 988,614,429.059033

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOCKS je $ 48.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOCKS je 988.61M, s ukupnom količinom od 988614429.059033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.31K.