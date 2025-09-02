Više o SDAO

SingularityDAO Logotip

SingularityDAO Cijena (SDAO)

Neuvršten

1 SDAO u USD cijena uživo:

$0.03594325
$0.03594325$0.03594325
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SingularityDAO (SDAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:59:13 (UTC+8)

SingularityDAO (SDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03453782
$ 0.03453782$ 0.03453782
24-satna najniža cijena
$ 0.03811148
$ 0.03811148$ 0.03811148
24-satna najviša cijena

$ 0.03453782
$ 0.03453782$ 0.03453782

$ 0.03811148
$ 0.03811148$ 0.03811148

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 0.03453782
$ 0.03453782$ 0.03453782

+0.49%

-2.15%

-5.85%

-5.85%

SingularityDAO (SDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03594017. Tijekom protekla 24 sata, SDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03453782 i najviše cijene $ 0.03811148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDAO je $ 6.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03453782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDAO se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -5.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SingularityDAO (SDAO)

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

90.50M
90.50M 90.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SingularityDAO je $ 3.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDAO je 90.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.59M.

SingularityDAO (SDAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SingularityDAO u USD iznosila je $ -0.00079299242578495.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SingularityDAO u USD iznosila je $ -0.0020186802.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SingularityDAO u USD iznosila je $ -0.0025988911.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SingularityDAO u USD iznosila je $ -0.007370523674858104.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00079299242578495-2.15%
30 dana$ -0.0020186802-5.61%
60 dana$ -0.0025988911-7.23%
90 dana$ -0.007370523674858104-17.01%

Što je SingularityDAO (SDAO)

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

Resurs SingularityDAO (SDAO)

Službena web-stranica

SingularityDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SingularityDAO (SDAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SingularityDAO (SDAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SingularityDAO.

Provjerite SingularityDAO predviđanje cijene sada!

SDAO u lokalnim valutama

SingularityDAO (SDAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SingularityDAO (SDAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SDAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SingularityDAO (SDAO)

Koliko SingularityDAO (SDAO) vrijedi danas?
Cijena SDAO uživo u USD je 0.03594017 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SDAO u USD?
Trenutačna cijena SDAO u USD je $ 0.03594017. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SingularityDAO?
Tržišna kapitalizacija za SDAO je $ 3.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SDAO?
Količina u optjecaju za SDAO je 90.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SDAO?
SDAO je postigao ATH cijenu od 6.62 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SDAO?
SDAO je vidio ATL cijenu od 0.03453782 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SDAO?
24-satni obujam trgovanja za SDAO je -- USD.
Hoće li SDAO još narasti ove godine?
SDAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SDAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.