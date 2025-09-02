SingularityDAO (SDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03453782 $ 0.03453782 $ 0.03453782 24-satna najniža cijena $ 0.03811148 $ 0.03811148 $ 0.03811148 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03453782$ 0.03453782 $ 0.03453782 24-satna najviša cijena $ 0.03811148$ 0.03811148 $ 0.03811148 Najviša cijena ikada $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 Najniža cijena $ 0.03453782$ 0.03453782 $ 0.03453782 Promjena cijene (1H) +0.49% Promjena cijene (1D) -2.15% Promjena cijene (7D) -5.85% Promjena cijene (7D) -5.85%

SingularityDAO (SDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.03594017. Tijekom protekla 24 sata, SDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03453782 i najviše cijene $ 0.03811148, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDAO je $ 6.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03453782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDAO se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -2.15% u posljednjih 24 sata i -5.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SingularityDAO (SDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Količina u optjecaju 90.50M 90.50M 90.50M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SingularityDAO je $ 3.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDAO je 90.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.59M.