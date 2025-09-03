Shrimp Paste (SHRIMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00315041$ 0.00315041 $ 0.00315041 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.08% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +3.70% Promjena cijene (7D) +3.70%

Shrimp Paste (SHRIMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHRIMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHRIMP je $ 0.00315041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHRIMP se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +3.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shrimp Paste (SHRIMP)

Tržišna kapitalizacija $ 99.45K$ 99.45K $ 99.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.45K$ 99.45K $ 99.45K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,102.0 999,999,102.0 999,999,102.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shrimp Paste je $ 99.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHRIMP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999102.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.45K.