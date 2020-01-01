Sector (SECT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sector (SECT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sector (SECT) Informacije Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH. Službena web stranica: https://sector.finance/ Bijela knjiga: https://sector-finance.gitbook.io/sector-finance/welcome/introduction

Sector (SECT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sector (SECT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 356.93K $ 356.93K $ 356.93K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Povijesni maksimum: $ 0.213099 $ 0.213099 $ 0.213099 Povijesni minimum: $ 0.01316846 $ 0.01316846 $ 0.01316846 Trenutna cijena: $ 0.03812738 $ 0.03812738 $ 0.03812738 Saznajte više o cijeni Sector (SECT)

Sector (SECT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sector (SECT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SECT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SECT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SECT tokena, istražite SECT cijenu tokena uživo!

SECT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SECT? Naša SECT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SECT predviđanje cijene tokena odmah!

