Sector (SECT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,03733283 $ 0,03733283 $ 0,03733283 24-satna najniža cijena $ 0,03870134 $ 0,03870134 $ 0,03870134 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,03733283$ 0,03733283 $ 0,03733283 24-satna najviša cijena $ 0,03870134$ 0,03870134 $ 0,03870134 Najviša cijena ikada $ 0,213099$ 0,213099 $ 0,213099 Najniža cijena $ 0,01316846$ 0,01316846 $ 0,01316846 Promjena cijene (1H) +1,66% Promjena cijene (1D) -0,52% Promjena cijene (7D) -4,36% Promjena cijene (7D) -4,36%

Sector (SECT) cijena u stvarnom vremenu je $0,03818549. Tijekom protekla 24 sata, SECTtrgovalo je između najniže cijene $ 0,03733283 i najviše cijene $ 0,03870134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SECT je $ 0,213099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,01316846.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SECT se promijenio za +1,66% u posljednjih sat vremena, -0,52% u posljednjih 24 sata i -4,36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sector (SECT)

Tržišna kapitalizacija $ 357,56K$ 357,56K $ 357,56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3,82M$ 3,82M $ 3,82M Količina u optjecaju 9,36M 9,36M 9,36M Ukupna količina 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sector je $ 357,56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SECT je 9,36M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3,82M.