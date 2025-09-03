Sami (SAMI1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00171361$ 0.00171361 $ 0.00171361 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +1.84% Promjena cijene (7D) +3.07% Promjena cijene (7D) +3.07%

Sami (SAMI1) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAMI1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAMI1 je $ 0.00171361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAMI1 se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sami (SAMI1)

Tržišna kapitalizacija $ 70.04K$ 70.04K $ 70.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.04K$ 70.04K $ 70.04K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,729,724.293487 999,729,724.293487 999,729,724.293487

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sami je $ 70.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAMI1 je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729724.293487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.04K.