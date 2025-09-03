Više o SAMI1

Sami Logotip

Sami Cijena (SAMI1)

Neuvršten

1 SAMI1 u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sami (SAMI1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:53:15 (UTC+8)

Sami (SAMI1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171361
$ 0.00171361$ 0.00171361

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+1.84%

+3.07%

+3.07%

Sami (SAMI1) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAMI1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAMI1 je $ 0.00171361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAMI1 se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +1.84% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sami (SAMI1)

$ 70.04K
$ 70.04K$ 70.04K

--
----

$ 70.04K
$ 70.04K$ 70.04K

999.73M
999.73M 999.73M

999,729,724.293487
999,729,724.293487 999,729,724.293487

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sami je $ 70.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAMI1 je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729724.293487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.04K.

Sami (SAMI1) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sami u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sami u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sami u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sami u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.84%
30 dana$ 0+11.91%
60 dana$ 0+173.74%
90 dana$ 0--

Što je Sami (SAMI1)

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Sami Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sami (SAMI1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sami (SAMI1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sami.

Provjerite Sami predviđanje cijene sada!

SAMI1 u lokalnim valutama

Sami (SAMI1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sami (SAMI1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAMI1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sami (SAMI1)

Koliko Sami (SAMI1) vrijedi danas?
Cijena SAMI1 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAMI1 u USD?
Trenutačna cijena SAMI1 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sami?
Tržišna kapitalizacija za SAMI1 je $ 70.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAMI1?
Količina u optjecaju za SAMI1 je 999.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAMI1?
SAMI1 je postigao ATH cijenu od 0.00171361 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAMI1?
SAMI1 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAMI1?
24-satni obujam trgovanja za SAMI1 je -- USD.
Hoće li SAMI1 još narasti ove godine?
SAMI1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAMI1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena.