Sable (SABLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.091172$ 0.091172 $ 0.091172 Najniža cijena $ 0.00287378$ 0.00287378 $ 0.00287378 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.92% Promjena cijene (7D) +1.92%

Sable (SABLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00396883. Tijekom protekla 24 sata, SABLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SABLE je $ 0.091172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00287378.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SABLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sable (SABLE)

Tržišna kapitalizacija $ 104.83K$ 104.83K $ 104.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 396.88K$ 396.88K $ 396.88K Količina u optjecaju 26.41M 26.41M 26.41M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sable je $ 104.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SABLE je 26.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.88K.