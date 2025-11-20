ROY Cijena danas

Trenutačna cijena ROY (ROY) danas je $ 0.00124721, s promjenom od 15.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROY u USD je $ 0.00124721 po ROY.

ROY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,247,199, s količinom u optjecaju od 999.99M ROY. Tijekom posljednja 24 sata, ROY trgovao je između $ 0.00100292 (niska) i $ 0.00126025 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00608046, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ROY se kretao -0.16% u posljednjem satu i -3.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ROY (ROY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,632.133389 999,990,632.133389 999,990,632.133389

