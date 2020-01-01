Rope Token (ROPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rope Token (ROPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rope Token (ROPE) Informacije ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Službena web stranica: https://www.ropesolana.com/ Kupi ROPE odmah!

Rope Token (ROPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rope Token (ROPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.67K $ 26.67K $ 26.67K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Povijesni maksimum: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00424548 $ 0.00424548 $ 0.00424548 Saznajte više o cijeni Rope Token (ROPE)

Rope Token (ROPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rope Token (ROPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROPE tokena, istražite ROPE cijenu tokena uživo!

