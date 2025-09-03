Više o ROPE

Rope Token Logotip

Rope Token Cijena (ROPE)

Neuvršten

1 ROPE u USD cijena uživo:

$0.00427275
$0.00427275$0.00427275
+1.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Rope Token (ROPE)
Rope Token (ROPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.54%

+1.23%

+4.27%

+4.27%

Rope Token (ROPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00427275. Tijekom protekla 24 sata, ROPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00417829 i najviše cijene $ 0.00429437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROPE je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROPE se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rope Token (ROPE)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rope Token je $ 26.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROPE je 6.28M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.73K.

Rope Token (ROPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rope Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rope Token u USD iznosila je $ +0.0001982261.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rope Token u USD iznosila je $ -0.0004644816.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rope Token u USD iznosila je $ -0.000779096772193644.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.23%
30 dana$ +0.0001982261+4.64%
60 dana$ -0.0004644816-10.87%
90 dana$ -0.000779096772193644-15.42%

Što je Rope Token (ROPE)

ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Rope Token (ROPE)

Službena web-stranica

Rope Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rope Token (ROPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rope Token (ROPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rope Token.

Provjerite Rope Token predviđanje cijene sada!

ROPE u lokalnim valutama

Rope Token (ROPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rope Token (ROPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rope Token (ROPE)

Koliko Rope Token (ROPE) vrijedi danas?
Cijena ROPE uživo u USD je 0.00427275 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROPE u USD?
Trenutačna cijena ROPE u USD je $ 0.00427275. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rope Token?
Tržišna kapitalizacija za ROPE je $ 26.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROPE?
Količina u optjecaju za ROPE je 6.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROPE?
ROPE je postigao ATH cijenu od 2.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROPE?
ROPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROPE?
24-satni obujam trgovanja za ROPE je -- USD.
Hoće li ROPE još narasti ove godine?
ROPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rope Token (ROPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

