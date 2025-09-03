Rope Token (ROPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00417829 $ 0.00417829 $ 0.00417829 24-satna najniža cijena $ 0.00429437 $ 0.00429437 $ 0.00429437 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00417829$ 0.00417829 $ 0.00417829 24-satna najviša cijena $ 0.00429437$ 0.00429437 $ 0.00429437 Najviša cijena ikada $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +1.23% Promjena cijene (7D) +4.27% Promjena cijene (7D) +4.27%

Rope Token (ROPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00427275. Tijekom protekla 24 sata, ROPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00417829 i najviše cijene $ 0.00429437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROPE je $ 2.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROPE se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +4.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rope Token (ROPE)

Tržišna kapitalizacija $ 26.84K$ 26.84K $ 26.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.73K$ 42.73K $ 42.73K Količina u optjecaju 6.28M 6.28M 6.28M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rope Token je $ 26.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROPE je 6.28M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.73K.