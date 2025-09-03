Rich (RCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006999 $ 0.00006999 $ 0.00006999 24-satna najniža cijena $ 0.000070 $ 0.000070 $ 0.000070 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006999$ 0.00006999 $ 0.00006999 24-satna najviša cijena $ 0.000070$ 0.000070 $ 0.000070 Najviša cijena ikada $ 0.055451$ 0.055451 $ 0.055451 Najniža cijena $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -58.04% Promjena cijene (7D) -58.04%

Rich (RCH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007. Tijekom protekla 24 sata, RCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006999 i najviše cijene $ 0.000070, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RCH je $ 0.055451, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000010.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RCH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -58.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rich (RCH)

Tržišna kapitalizacija $ 29.23K$ 29.23K $ 29.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.75K$ 79.75K $ 79.75K Količina u optjecaju 417.55M 417.55M 417.55M Ukupna količina 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rich je $ 29.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RCH je 417.55M, s ukupnom količinom od 1139318805.722509. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.75K.