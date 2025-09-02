Reddex (LQDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00146584 $ 0.00146584 $ 0.00146584 24-satna najniža cijena $ 0.00162322 $ 0.00162322 $ 0.00162322 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00146584$ 0.00146584 $ 0.00146584 24-satna najviša cijena $ 0.00162322$ 0.00162322 $ 0.00162322 Najviša cijena ikada $ 0.184119$ 0.184119 $ 0.184119 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -8.23% Promjena cijene (7D) -13.78% Promjena cijene (7D) -13.78%

Reddex (LQDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00147616. Tijekom protekla 24 sata, LQDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146584 i najviše cijene $ 0.00162322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQDX je $ 0.184119, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQDX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -8.23% u posljednjih 24 sata i -13.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reddex (LQDX)

Tržišna kapitalizacija $ 178.60K$ 178.60K $ 178.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 590.46K$ 590.46K $ 590.46K Količina u optjecaju 120.99M 120.99M 120.99M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reddex je $ 178.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQDX je 120.99M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 590.46K.