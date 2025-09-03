RandomDEX (RDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03549265 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.05% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -10.89%

RandomDEX (RDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RDX je $ 0.03549265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RDX se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -10.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RandomDEX (RDX)

Tržišna kapitalizacija $ 88.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 713.34K Količina u optjecaju 120.00M Ukupna količina 962,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RandomDEX je $ 88.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RDX je 120.00M, s ukupnom količinom od 962500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 713.34K.