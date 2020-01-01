RandomDEX (RDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RandomDEX (RDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RandomDEX (RDX) Informacije RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. Službena web stranica: https://random.trading/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0 Kupi RDX odmah!

RandomDEX (RDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RandomDEX (RDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 89.15K $ 89.15K $ 89.15K Ukupna količina: $ 962.50M $ 962.50M $ 962.50M Količina u optjecaju: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 715.06K $ 715.06K $ 715.06K Povijesni maksimum: $ 0.03549265 $ 0.03549265 $ 0.03549265 Povijesni minimum: $ 0.00060256 $ 0.00060256 $ 0.00060256 Trenutna cijena: $ 0.00074292 $ 0.00074292 $ 0.00074292 Saznajte više o cijeni RandomDEX (RDX)

RandomDEX (RDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RandomDEX (RDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDX tokena, istražite RDX cijenu tokena uživo!

RDX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDX? Naša RDX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RDX predviđanje cijene tokena odmah!

