RAGE GUY Cijena danas

Trenutačna cijena RAGE GUY (RAGE) danas je --, s promjenom od 17.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RAGE u USD je -- po RAGE.

RAGE GUY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 719,069, s količinom u optjecaju od 984.02M RAGE. Tijekom posljednja 24 sata, RAGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00592337, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RAGE se kretao -0.16% u posljednjem satu i -33.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RAGE GUY (RAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 719.07K$ 719.07K $ 719.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 719.07K$ 719.07K $ 719.07K Količina u optjecaju 984.02M 984.02M 984.02M Ukupna količina 984,022,079.574943 984,022,079.574943 984,022,079.574943

Trenutačna tržišna kapitalizacija RAGE GUY je $ 719.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAGE je 984.02M, s ukupnom količinom od 984022079.574943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 719.07K.