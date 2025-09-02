Pumpkin (PKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03355328$ 0.03355328 $ 0.03355328 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.91% Promjena cijene (1D) +0.97% Promjena cijene (7D) -11.89% Promjena cijene (7D) -11.89%

Pumpkin (PKIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKIN je $ 0.03355328, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKIN se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i -11.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pumpkin (PKIN)

Tržišna kapitalizacija $ 797.35K$ 797.35K $ 797.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 852.06K$ 852.06K $ 852.06K Količina u optjecaju 874.42M 874.42M 874.42M Ukupna količina 934,410,404.630608 934,410,404.630608 934,410,404.630608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumpkin je $ 797.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PKIN je 874.42M, s ukupnom količinom od 934410404.630608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 852.06K.