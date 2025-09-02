Više o PKIN

Pumpkin Logotip

Pumpkin Cijena (PKIN)

Neuvršten

1 PKIN u USD cijena uživo:

$0.00091187
$0.00091187$0.00091187
+0.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Pumpkin (PKIN)
Pumpkin (PKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03355328
$ 0.03355328$ 0.03355328

$ 0
$ 0$ 0

+1.91%

+0.97%

-11.89%

-11.89%

Pumpkin (PKIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKIN je $ 0.03355328, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKIN se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i -11.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pumpkin (PKIN)

$ 797.35K
$ 797.35K$ 797.35K

--
----

$ 852.06K
$ 852.06K$ 852.06K

874.42M
874.42M 874.42M

934,410,404.630608
934,410,404.630608 934,410,404.630608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumpkin je $ 797.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PKIN je 874.42M, s ukupnom količinom od 934410404.630608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 852.06K.

Pumpkin (PKIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pumpkin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pumpkin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pumpkin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pumpkin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.97%
30 dana$ 0-26.52%
60 dana$ 0-38.48%
90 dana$ 0--

Što je Pumpkin (PKIN)

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

Pumpkin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pumpkin (PKIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pumpkin (PKIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pumpkin.

Provjerite Pumpkin predviđanje cijene sada!

PKIN u lokalnim valutama

Pumpkin (PKIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pumpkin (PKIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PKIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pumpkin (PKIN)

Koliko Pumpkin (PKIN) vrijedi danas?
Cijena PKIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PKIN u USD?
Trenutačna cijena PKIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pumpkin?
Tržišna kapitalizacija za PKIN je $ 797.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PKIN?
Količina u optjecaju za PKIN je 874.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PKIN?
PKIN je postigao ATH cijenu od 0.03355328 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PKIN?
PKIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PKIN?
24-satni obujam trgovanja za PKIN je -- USD.
Hoće li PKIN još narasti ove godine?
PKIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PKIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
