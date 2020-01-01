Pumpkin (PKIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pumpkin (PKIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Pumpkin (PKIN) Informacije

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders.

By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle.

These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

Službena web stranica:
https://pumpkin.fun
Bijela knjiga:
https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb

Pumpkin (PKIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pumpkin (PKIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 836.21K
$ 836.21K$ 836.21K
Ukupna količina:
$ 934.41M
$ 934.41M$ 934.41M
Količina u optjecaju:
$ 874.42M
$ 874.42M$ 874.42M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 893.58K
$ 893.58K$ 893.58K
Povijesni maksimum:
$ 0.03355328
$ 0.03355328$ 0.03355328
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.0009559
$ 0.0009559$ 0.0009559

Pumpkin (PKIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pumpkin (PKIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PKIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PKIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PKIN tokena, istražite PKIN cijenu tokena uživo!

PKIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PKIN? Naša PKIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.