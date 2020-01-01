Pumpkin (PKIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pumpkin (PKIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pumpkin (PKIN) Informacije Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Službena web stranica: https://pumpkin.fun Bijela knjiga: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb Kupi PKIN odmah!

Pumpkin (PKIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pumpkin (PKIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 836.21K $ 836.21K $ 836.21K Ukupna količina: $ 934.41M $ 934.41M $ 934.41M Količina u optjecaju: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 893.58K $ 893.58K $ 893.58K Povijesni maksimum: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0009559 $ 0.0009559 $ 0.0009559 Saznajte više o cijeni Pumpkin (PKIN)

Pumpkin (PKIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pumpkin (PKIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PKIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PKIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PKIN tokena, istražite PKIN cijenu tokena uživo!

PKIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PKIN? Naša PKIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PKIN predviđanje cijene tokena odmah!

