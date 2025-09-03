Pump Fun Puppet (PUPPET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.15% Promjena cijene (7D) +5.15%

Pump Fun Puppet (PUPPET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUPPETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUPPET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUPPET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pump Fun Puppet (PUPPET)

Tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,717,958.927982 999,717,958.927982 999,717,958.927982

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pump Fun Puppet je $ 20.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUPPET je 999.72M, s ukupnom količinom od 999717958.927982. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.06K.