Puffverse Cijena danas

Trenutačna cijena Puffverse (PFVS) danas je $ 0.00233935, s promjenom od 3.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PFVS u USD je $ 0.00233935 po PFVS.

Puffverse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 272,819, s količinom u optjecaju od 116.62M PFVS. Tijekom posljednja 24 sata, PFVS trgovao je između $ 0.00233903 (niska) i $ 0.00252817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.086767, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00233934.

U kratkoročnim performansama, PFVS se kretao -1.03% u posljednjem satu i -26.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Puffverse (PFVS)

Tržišna kapitalizacija $ 272.82K$ 272.82K $ 272.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Količina u optjecaju 116.62M 116.62M 116.62M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

