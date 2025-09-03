PSYOP (PSYOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00009596 $ 0.00009596 $ 0.00009596 24-satna najniža cijena $ 0.00010633 $ 0.00010633 $ 0.00010633 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00009596$ 0.00009596 $ 0.00009596 24-satna najviša cijena $ 0.00010633$ 0.00010633 $ 0.00010633 Najviša cijena ikada $ 0.00183473$ 0.00183473 $ 0.00183473 Najniža cijena $ 0.00004171$ 0.00004171 $ 0.00004171 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +3.60% Promjena cijene (7D) +14.40% Promjena cijene (7D) +14.40%

PSYOP (PSYOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010283. Tijekom protekla 24 sata, PSYOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009596 i najviše cijene $ 0.00010633, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSYOP je $ 0.00183473, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSYOP se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +3.60% u posljednjih 24 sata i +14.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PSYOP (PSYOP)

Tržišna kapitalizacija $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Količina u optjecaju 994.51M 994.51M 994.51M Ukupna količina 994,507,376.173941 994,507,376.173941 994,507,376.173941

Trenutačna tržišna kapitalizacija PSYOP je $ 102.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSYOP je 994.51M, s ukupnom količinom od 994507376.173941. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.84K.