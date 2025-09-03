Više o PSYOP

PSYOP Cijena (PSYOP)

Neuvršten

1 PSYOP u USD cijena uživo:

$0.00010283$0.00010283
+3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PSYOP (PSYOP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:21:04 (UTC+8)

PSYOP (PSYOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00009596$ 0.00009596
24-satna najniža cijena
$ 0.00010633$ 0.00010633
24-satna najviša cijena

$ 0.00009596$ 0.00009596

$ 0.00010633$ 0.00010633

$ 0.00183473$ 0.00183473

$ 0.00004171$ 0.00004171

-1.57%

+3.60%

+14.40%

+14.40%

PSYOP (PSYOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010283. Tijekom protekla 24 sata, PSYOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009596 i najviše cijene $ 0.00010633, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSYOP je $ 0.00183473, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSYOP se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +3.60% u posljednjih 24 sata i +14.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PSYOP (PSYOP)

$ 102.84K$ 102.84K

--
----

$ 102.84K$ 102.84K

994.51M
994.51M 994.51M

994,507,376.173941
994,507,376.173941 994,507,376.173941

Trenutačna tržišna kapitalizacija PSYOP je $ 102.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSYOP je 994.51M, s ukupnom količinom od 994507376.173941. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.84K.

PSYOP (PSYOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PSYOP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PSYOP u USD iznosila je $ -0.0000026570.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PSYOP u USD iznosila je $ +0.0000256063.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PSYOP u USD iznosila je $ +0.00005083665995207966.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.60%
30 dana$ -0.0000026570-2.58%
60 dana$ +0.0000256063+24.90%
90 dana$ +0.00005083665995207966+97.78%

Što je PSYOP (PSYOP)

The PSYOP project features a meme coin integrated with a community-driven NFT collection called the PSYOP Scouts, which has over 800 holders. This collection deepens user involvement by allowing holders to engage in the project's broader narrative, emphasizing hidden symbols, creative storytelling, and collective participation. Through this, PSYOP fosters a unique blend of tokenomics and cultural engagement within the crypto and NFT space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PSYOP (PSYOP)

Službena web-stranica

PSYOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PSYOP (PSYOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PSYOP (PSYOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PSYOP.

Provjerite PSYOP predviđanje cijene sada!

PSYOP u lokalnim valutama

PSYOP (PSYOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PSYOP (PSYOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSYOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PSYOP (PSYOP)

Koliko PSYOP (PSYOP) vrijedi danas?
Cijena PSYOP uživo u USD je 0.00010283 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PSYOP u USD?
Trenutačna cijena PSYOP u USD je $ 0.00010283. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PSYOP?
Tržišna kapitalizacija za PSYOP je $ 102.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PSYOP?
Količina u optjecaju za PSYOP je 994.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSYOP?
PSYOP je postigao ATH cijenu od 0.00183473 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSYOP?
PSYOP je vidio ATL cijenu od 0.00004171 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PSYOP?
24-satni obujam trgovanja za PSYOP je -- USD.
Hoće li PSYOP još narasti ove godine?
PSYOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSYOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.