pSOL Cijena danas

Trenutačna cijena pSOL (PSOL) danas je $ 143.49, s promjenom od 2.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PSOL u USD je $ 143.49 po PSOL.

pSOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 382,570, s količinom u optjecaju od 2.67K PSOL. Tijekom posljednja 24 sata, PSOL trgovao je između $ 130.7 (niska) i $ 144.23 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 253.13, dok je rekordna najniža cijena bila $ 128.96.

U kratkoročnim performansama, PSOL se kretao +0.03% u posljednjem satu i -6.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu pSOL (PSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 382.57K$ 382.57K $ 382.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 382.57K$ 382.57K $ 382.57K Količina u optjecaju 2.67K 2.67K 2.67K Ukupna količina 2,668.669878228 2,668.669878228 2,668.669878228

