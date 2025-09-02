PoolTogether (POOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.262215 $ 0.262215 $ 0.262215 24-satna najniža cijena $ 0.274185 $ 0.274185 $ 0.274185 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.262215$ 0.262215 $ 0.262215 24-satna najviša cijena $ 0.274185$ 0.274185 $ 0.274185 Najviša cijena ikada $ 53.98$ 53.98 $ 53.98 Najniža cijena $ 0.172745$ 0.172745 $ 0.172745 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +1.28% Promjena cijene (7D) -2.52% Promjena cijene (7D) -2.52%

PoolTogether (POOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.271263. Tijekom protekla 24 sata, POOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.262215 i najviše cijene $ 0.274185, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POOL je $ 53.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.172745.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POOL se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PoolTogether (POOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Količina u optjecaju 7.17M 7.17M 7.17M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PoolTogether je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POOL je 7.17M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.71M.