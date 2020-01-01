Pluton (PLU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pluton (PLU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pluton (PLU) Informacije Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Službena web stranica: https://plutus.it/

Pluton (PLU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pluton (PLU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ukupna količina: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Količina u optjecaju: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M Povijesni maksimum: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 Povijesni minimum: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 Trenutna cijena: $ 0.498801 $ 0.498801 $ 0.498801 Saznajte više o cijeni Pluton (PLU)

Pluton (PLU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pluton (PLU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLU tokena, istražite PLU cijenu tokena uživo!

