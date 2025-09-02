Više o PLU

PLU Informacije o cijeni

PLU Službena web stranica

PLU Tokenomija

PLU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pluton Logotip

Pluton Cijena (PLU)

Neuvršten

1 PLU u USD cijena uživo:

$0.528538
$0.528538$0.528538
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pluton (PLU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:28 (UTC+8)

Pluton (PLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.510759
$ 0.510759$ 0.510759
24-satna najniža cijena
$ 0.539656
$ 0.539656$ 0.539656
24-satna najviša cijena

$ 0.510759
$ 0.510759$ 0.510759

$ 0.539656
$ 0.539656$ 0.539656

$ 32.76
$ 32.76$ 32.76

$ 0.308461
$ 0.308461$ 0.308461

-0.07%

-0.28%

-0.25%

-0.25%

Pluton (PLU) cijena u stvarnom vremenu je $0.528538. Tijekom protekla 24 sata, PLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.510759 i najviše cijene $ 0.539656, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLU je $ 32.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.308461.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLU se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pluton (PLU)

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

--
----

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

11.00M
11.00M 11.00M

14,000,000.0
14,000,000.0 14,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pluton je $ 5.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLU je 11.00M, s ukupnom količinom od 14000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.40M.

Pluton (PLU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pluton u USD iznosila je $ -0.0015312581191739.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pluton u USD iznosila je $ -0.0547108182.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pluton u USD iznosila je $ -0.0394020322.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pluton u USD iznosila je $ -0.1706504915187746.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015312581191739-0.28%
30 dana$ -0.0547108182-10.35%
60 dana$ -0.0394020322-7.45%
90 dana$ -0.1706504915187746-24.40%

Što je Pluton (PLU)

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pluton (PLU)

Službena web-stranica

Pluton Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pluton (PLU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pluton (PLU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pluton.

Provjerite Pluton predviđanje cijene sada!

PLU u lokalnim valutama

Pluton (PLU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pluton (PLU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pluton (PLU)

Koliko Pluton (PLU) vrijedi danas?
Cijena PLU uživo u USD je 0.528538 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLU u USD?
Trenutačna cijena PLU u USD je $ 0.528538. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pluton?
Tržišna kapitalizacija za PLU je $ 5.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLU?
Količina u optjecaju za PLU je 11.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLU?
PLU je postigao ATH cijenu od 32.76 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLU?
PLU je vidio ATL cijenu od 0.308461 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLU?
24-satni obujam trgovanja za PLU je -- USD.
Hoće li PLU još narasti ove godine?
PLU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:28 (UTC+8)

Pluton (PLU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.