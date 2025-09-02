Pluton (PLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.510759 $ 0.510759 $ 0.510759 24-satna najniža cijena $ 0.539656 $ 0.539656 $ 0.539656 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.510759$ 0.510759 $ 0.510759 24-satna najviša cijena $ 0.539656$ 0.539656 $ 0.539656 Najviša cijena ikada $ 32.76$ 32.76 $ 32.76 Najniža cijena $ 0.308461$ 0.308461 $ 0.308461 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.25%

Pluton (PLU) cijena u stvarnom vremenu je $0.528538. Tijekom protekla 24 sata, PLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.510759 i najviše cijene $ 0.539656, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLU je $ 32.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.308461.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLU se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pluton (PLU)

Tržišna kapitalizacija $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Količina u optjecaju 11.00M 11.00M 11.00M Ukupna količina 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pluton je $ 5.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLU je 11.00M, s ukupnom količinom od 14000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.40M.