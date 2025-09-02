Plebbit (PLEB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.63% Promjena cijene (7D) -1.63%

Plebbit (PLEB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLEB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLEB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plebbit (PLEB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Količina u optjecaju 1.49T 1.49T 1.49T Ukupna količina 1,494,065,210,287.886 1,494,065,210,287.886 1,494,065,210,287.886

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plebbit je $ 1.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLEB je 1.49T, s ukupnom količinom od 1494065210287.886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.82M.