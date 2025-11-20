Plan Bee Cijena danas

Trenutačna cijena Plan Bee (PLANB) danas je --, s promjenom od 3.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PLANB u USD je -- po PLANB.

Plan Bee trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 65,499, s količinom u optjecaju od 990.20M PLANB. Tijekom posljednja 24 sata, PLANB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PLANB se kretao -0.47% u posljednjem satu i -17.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Plan Bee (PLANB)

Tržišna kapitalizacija $ 65.50K$ 65.50K $ 65.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.50K$ 65.50K $ 65.50K Količina u optjecaju 990.20M 990.20M 990.20M Ukupna količina 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plan Bee je $ 65.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLANB je 990.20M, s ukupnom količinom od 990197555.5912089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.50K.