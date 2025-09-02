Više o PTS

Piteas Cijena (PTS)

1 PTS u USD cijena uživo:

$0.04532583
$0.04532583
-1.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Piteas (PTS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:50 (UTC+8)

Piteas (PTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.87%

-1.28%

-17.56%

-17.56%

Piteas (PTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.04551286. Tijekom protekla 24 sata, PTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.04202274 i najviše cijene $ 0.04616119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTS je $ 0.188811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02655323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTS se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i -17.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Piteas (PTS)

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

--
----

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Piteas je $ 3.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTS je 70.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.53M.

Piteas (PTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Piteas u USD iznosila je $ -0.00059408832638868.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Piteas u USD iznosila je $ -0.0133398238.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Piteas u USD iznosila je $ -0.0071920468.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Piteas u USD iznosila je $ -0.01681367990349653.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00059408832638868-1.28%
30 dana$ -0.0133398238-29.31%
60 dana$ -0.0071920468-15.80%
90 dana$ -0.01681367990349653-26.97%

Što je Piteas (PTS)

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

Piteas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Piteas (PTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Piteas (PTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Piteas.

Provjerite Piteas predviđanje cijene sada!

PTS u lokalnim valutama

Piteas (PTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Piteas (PTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Piteas (PTS)

Koliko Piteas (PTS) vrijedi danas?
Cijena PTS uživo u USD je 0.04551286 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PTS u USD?
Trenutačna cijena PTS u USD je $ 0.04551286. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Piteas?
Tržišna kapitalizacija za PTS je $ 3.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PTS?
Količina u optjecaju za PTS je 70.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PTS?
PTS je postigao ATH cijenu od 0.188811 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PTS?
PTS je vidio ATL cijenu od 0.02655323 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PTS?
24-satni obujam trgovanja za PTS je -- USD.
Hoće li PTS još narasti ove godine?
PTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.