Piteas (PTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04202274 $ 0.04202274 $ 0.04202274 24-satna najniža cijena $ 0.04616119 $ 0.04616119 $ 0.04616119 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04202274$ 0.04202274 $ 0.04202274 24-satna najviša cijena $ 0.04616119$ 0.04616119 $ 0.04616119 Najviša cijena ikada $ 0.188811$ 0.188811 $ 0.188811 Najniža cijena $ 0.02655323$ 0.02655323 $ 0.02655323 Promjena cijene (1H) +0.87% Promjena cijene (1D) -1.28% Promjena cijene (7D) -17.56% Promjena cijene (7D) -17.56%

Piteas (PTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.04551286. Tijekom protekla 24 sata, PTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.04202274 i najviše cijene $ 0.04616119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTS je $ 0.188811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02655323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTS se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i -17.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Piteas (PTS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Količina u optjecaju 70.00M 70.00M 70.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Piteas je $ 3.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTS je 70.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.53M.