Piteas (PTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Piteas (PTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Piteas (PTS) Informacije What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Službena web stranica: https://piteas.io/ Bijela knjiga: https://docs.piteas.io/ Kupi PTS odmah!

Piteas (PTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Piteas (PTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Povijesni maksimum: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Povijesni minimum: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Trenutna cijena: $ 0.04388415 $ 0.04388415 $ 0.04388415 Saznajte više o cijeni Piteas (PTS)

Piteas (PTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Piteas (PTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PTS tokena, istražite PTS cijenu tokena uživo!

PTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PTS? Naša PTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PTS predviđanje cijene tokena odmah!

